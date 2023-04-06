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Giriş Tarihi: 7.4.2023

Eskat depremzedelerle iftarda

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Eskat depremzedelerle iftarda
Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ESKAT, Adıyaman Gölbaşı'nda depremden kurtardığı canlarla birlikte iftar yaptı. Kurtardıkları 30 depremzede ve aileleri ile cansız bedenlerine ulaştıkları vatandaşların aileleriyle iftar yapan ekip, "Bugün burada ailemizle iftar yapıyoruz gibi hissediyoruz" diyerek aralarında kurulan bağın gücünü anlattı. Enkaz altından 72 saat sonra kurtarılan Hayrettin Özdil, ESKAT ekibine duyduğu minneti şu sözlerle anlattı: "Arkadaşlar beni canla başla çalışarak kurtardılar. Allah razı olsun. Hepsine minnettarım. Allah hepsine uzun ömürler versin. 72 saat enkazın altında çok zordu. Bir yandan soğuk, bir yandan havasızlık. Demek ki yaşayacağımız daha zamanımız varmış. Şimdi de burada onlarla, sizlerle birlikteyiz orucumuzu açacağız. Ölene kadar arkadaşlarımızı unutmayacağım. Allah bin kere razı olsun."

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Eskat depremzedelerle iftarda
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