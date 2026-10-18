Eski apartmanların girişlerine dikkatli bakın! Bu ayrıntılar boşuna yapılmadı

2. Eski asansör kapıları ve metal kafesler

Bazı eski apartmanlarda metal kafesli asansör kapıları ve dönemin tasarımını yansıtan kaplamalar korunmuş durumda. Bu parçalar asansör sisteminin bir parçası olarak kullanılırken iç mekânın görünümünü de tamamlıyordu. Ancak bugün eski görünen her asansörün binayla aynı döneme ait olduğu varsayılmamalı; yenilenmiş veya sonradan eklenmiş olabilir