Eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü sonra kendini vurdu

İstanbul Avcılar'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılan taksi şoförü Haydar Duman, silahla kayınvalidesinin evine gitti. Eski eşi ile kayınvalidesini öldüren, eski baldızını yaralayan Duman, intihar etti.Olay, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğreni Haydar Duman, dün saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabancayla kurşun yağdırdı. Duman daha sonra bir yakınını arayarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi.Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Duman, aynı silahla intihar etti. Evden silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis ekipleri, saldırgan Haydar Duman ile eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'in hayatını kaybettiğini, Selin Bakiler'in ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.Eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. " dedi.