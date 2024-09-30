Eski kız arkadaşının yeni sevgilisine kurşun yağdırdı

Olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı.

Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.