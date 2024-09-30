Haberler Yaşam Haberleri Eski kız arkadaşının yeni sevgilisine kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 30.9.2024 14:47 Son Güncelleme: 30.9.2024 14:53

Eski kız arkadaşının yeni sevgilisine kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi, yanına aldığı silahla onları takip etti. Araçtan inen ikili, eski sevgilinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin eski kız arkadaşına ve yanındaki kişiye silah doğrultup ateş etti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eski kız arkadaşının yeni sevgilisine kurşun yağdırdı

Olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı.

Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Eski kız arkadaşının yeni sevgilisine kurşun yağdırdı
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