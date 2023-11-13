Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de 2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! O zanlılar adliyede
Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:41

Eskişehir’de 2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! O zanlılar adliyede

Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Eskişehir’de 2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! O zanlılar adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelilerin sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin ilanlar verdiğini belirledi. Bir süre takip edilen şüpheliler Ş. F. G. K., G.K., N.Y., D.Ö., H.C., M.Y., F.T., E.K. ve S.Ş.

Eskişehir, Bolu ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 10 farklı adreste yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 62 banka kartı, 2 tablet, 2 bilgisayar, 41 bin lira para ve çok sayıda evrak ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri, 2 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
Özgür Özel’den gelen telefon
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON TL'LİK SORU
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kantarın topuzu kaçarsa ters kelepçe ters teper
Altın Boynuz çöplüğe döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin, Gazzeli bebeklerin ahı yanına kalmaz
Dünyanın en uzun boylu kadını! Uçağa binsin diye öyle bir şey yapıldı ki, gören hayret ediyor...
SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı
Arayı iyi değerlendirmezse tehlike büyük!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de 2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! O zanlılar adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA