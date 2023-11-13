Çeşme'de göçmen faciası: 2 ölü | Video
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de göçmenleri taşıyan botun fırtına sebebiyle devrilmesi sonucu 20'ye yakın göçmenin kayıp olduğu belirlendi. Göçmenlerden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Çeşme'de göçmen faciası: 2 ölü | Video 13.11.2023 | 13:57
00:34
Sultangazi'de eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 13:43
03:48
Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video 13.11.2023 | 13:42
02:54
Yanmış ceset olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.11.2023 | 13:42
01:07
Motosiklet devrildi, ölümden saniyeyle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 12:37
01:54
00:31
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 12:07
00:18
01:43
03:25
Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü | Video 13.11.2023 | 10:59
01:25
04:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 13.11.2023 | 11:10
03:43
10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 10:30
01:08
Arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 13.11.2023 | 09:47
00:22
Şehit polise son görev | Video 13.11.2023 | 09:49
00:42
Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 09:44
00:40
SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 13.11.2023 | 09:27
00:27
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 13.11.2023 | 09:30
01:13