Eskişehir’de baz istasyonu tamirinde dehşet: 7’nci kattan düşüp öldü!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Özdemir'in duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya şahit olan Bekir Aydemir (65), "Yukarıda baz istasyonu var. Onun tamiratına gelmişler. Güvenlik önlemi kullanmamışlar. O sırada yağmur da yağıyordu. Önce otomobilin üzerine sonra yere düştü" dedi.