Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de dehşete düşüren görüntüler! Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi
Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:41 Son Güncelleme: 08.10.2026 13:05

Eskişehir’de dehşete düşüren görüntüler! Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi

Eskişehir’de meydana gelen olayda erkek şahıs, bir cadde üzerinde tartıştığı kadını darp ederek boğazını sıktı ve metrelerce yerde sürükledi. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Eskişehir’de dehşete düşüren görüntüler! Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi
  • ABONE OL

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli şahıs kadının boğazını iki kez sıktı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Aldığı darbelerle kendini yere atan kadın, şahsın sürüklemesi sırasında bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi: Dehşet anı kamerada | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de dehşete düşüren görüntüler! Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA