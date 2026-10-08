Eskişehir’de dehşete düşüren görüntüler! Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli şahıs kadının boğazını iki kez sıktı.