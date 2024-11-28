Esra Erol’da programında herkes Fatih Aydın için tek yürek oldu

Babasıyla kavga ettikten sonra evden çıkan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan genç adam için gelecek güzel haber bekleniyor. Esra Erol'da programına katılan seyirciler 22 yaşındaki genç adamın bulunması halinde ödül vereceklerini açıkladı. Ülkenin dört bir yanından telefon yağmuruna tutulan programda adeta telefon sırası oluştu. 50.000 liradan başlayıp toplam 2.000.000 milyona kadar uzanan ödül miktarı için herkes tek bir yumruk oldu. Programa katılan bir vatandaş ise Fatih'i bulana bütçesine göre ödül vereceğini ifade etti.