Haberler Yaşam Haberleri Esra Erol’da programında herkes Fatih Aydın için tek yürek oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2024 23:57 Son Güncelleme: 29.11.2024 00:49

Esra Erol’da programında herkes Fatih Aydın için tek yürek oldu

Türkiye’nin sevilen programı Esra Erol’da programında herkes Fatih Aydın için tek yürek oldu. 4.5 aydır kayıp olan ve kendisinden hiçbir türlü haber alınamayan Fatih Aydın’a ne olduğu merak konusu olmaya devam ediyor .

SABAH
Esra Erol’da programında herkes Fatih Aydın için tek yürek oldu

Babasıyla kavga ettikten sonra evden çıkan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan genç adam için gelecek güzel haber bekleniyor. Esra Erol'da programına katılan seyirciler 22 yaşındaki genç adamın bulunması halinde ödül vereceklerini açıkladı. Ülkenin dört bir yanından telefon yağmuruna tutulan programda adeta telefon sırası oluştu. 50.000 liradan başlayıp toplam 2.000.000 milyona kadar uzanan ödül miktarı için herkes tek bir yumruk oldu. Programa katılan bir vatandaş ise Fatih'i bulana bütçesine göre ödül vereceğini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esra Erol’da programında herkes Fatih Aydın için tek yürek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA