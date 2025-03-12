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Giriş Tarihi: 12.3.2025 15:33

Esrarengiz olay! Diyarbakır'da kayboldu Batman'da cesedi bulundu! Tam 100 km...

Diyarbakır'da kaybolduktan 1 hafta sonra Batman’da boş arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan Mehmet Yüksel’in (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 1’i kadın 12’si tutuklandı.

DHA
Esrarengiz olay! Diyarbakır’da kayboldu Batman’da cesedi bulundu! Tam 100 km...

Bismil ilçesi Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart'ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Yüksel'in, 8 Mart'ta, Batman merkez Demirbilek köyü mevkisindeki boş arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu. Mehmet Yüksel'in cenazesi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından dün Bismil Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i kadın 12 kişi tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Esrarengiz olay! Diyarbakır'da kayboldu Batman'da cesedi bulundu! Tam 100 km...
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