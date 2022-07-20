Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı

Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini söyledi. Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı.
Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi. Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı.
Yüzünde bulunan şişler ve morlukları fotoğraflayarak savcılığa başvuran Gülseren Ö., yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahibi Melike D., ve bir başka kliniğin sahibi olan Sebiha L., hakkında suç duyurusunda bulundu.
DOKTOR SAHTE ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı. İşlemi gerçekleştiren Aysel A., iki kliniğin yetkilileri Sebiha L. ve Melike D. hakkında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapisleri istendi.
Dolgu işlemi yapan Aysel A. ifadesinde gerçekleştirdiği operasyonları kabul etti. Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.