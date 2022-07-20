Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı

Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini söyledi. Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı.