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Giriş Tarihi: 20.7.2022 07:39

Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı

İstanbul'da bulunan özel bir estetik merkezinde adeta facia yaşandığı ortaya çıktı. 55 yaşındaki Gülseren Ö., 2012'de yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırmak için İstanbul Şişli ve Osmanbey'de bulunan özel bir polikliniğe başvurdu. Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi.

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Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı

Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini söyledi. Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı.

Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi. Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı.

SENTETİK MADDEYLE DOLGU YAPTILAR

Gülseren Ö., şişlikler inmeyince hastaneye müracaat ederek tedavi altına alındı. Mağdur kadın burada yüzüne 'Beautical5' isimli bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin sentetik olduğu bilgisini alınca hayatının şokunu yaşadı.

Yüzünde bulunan şişler ve morlukları fotoğraflayarak savcılığa başvuran Gülseren Ö., yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahibi Melike D., ve bir başka kliniğin sahibi olan Sebiha L., hakkında suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR SAHTE ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı. İşlemi gerçekleştiren Aysel A., iki kliniğin yetkilileri Sebiha L. ve Melike D. hakkında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapisleri istendi.

Dolgu işlemi yapan Aysel A. ifadesinde gerçekleştirdiği operasyonları kabul etti. Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

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Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı
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