Estetik kaygı

Medikal estetikte çığır açan ameliyatsız girişimler zamanı durduruyor. İnsanoğlu, yüzyıllardan beri 'gençlik iksirinin' peşinde... Peki ama estetikte gençleşme çabaları nereye gidiyor? Baby botokslar yani minimal dozlar, dolgular, askılar, gençlik aşıları, burun estetiği, eksozomlar derken, estetikte yaş aralığı 15'lere kadar düştü. SABAH uzmanlara estetik akımının topluma etkilerini sordu.Günümüzde estetik yaptıranların yaşı 18'in altına düştü maalesef. Acı bir gerçek bu. Bu durumun altında yatan fiziksel, psikolojik ve sosyal sebeplerin çok iyi analiz edilmesi gerekir. Özellikle bireyin genetik yapısı, yetiştiği aile ortamı, arkadaş çevresi, okul ortamı, dijital dünya ile olan bağlantı düzeyi gibi birçok faktör, kişinin benlik algısını, özdeğerini, özsaygısını belirlemektedir. Bireyin vücudunun herhangi bir yerinde sağlık sorunu oluşturacak ya da görüntüsünde dikkat çekecek önemli bozuklukların olduğu durumlarda bu tarz girişimlerin yapılmasını normal karşılıyoruz.Ancak dış görünüşü ile ilgili böyle bir durum söz konusu olmadığı ya da hafif kusurların olduğu durumlarda kişi bu durumu kafasında çok fazla büyütebilmekte, sürekli durumu düşünmekte, sonuç olarak estetik merkezlerine başvurabilmedir. Özellikle sosyal medyanın pompaladığı, ideal güzellik algısının bunda çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Özellikle ergenlik döneminde güzelliğin çok önemli bir kavram olduğunu düşünecek olursak ve ergenlerin birbirinden çok fazla etkinlenme potansiyeli olduğunu göz önünde bulundurursak, bu durumun yaygınlaşmasının ne kadar kolay olabileceğini anlamamız kolaylaşacaktır. Burada ailelere çok iş düşüyor. Çocuğu iyi tanımak, koşulsuz sevmek, değerleri olan çocuklar yetiştirmek çok önemli. Aileler, bazen kontrol edilemeyen durumlarda erken davranıp özellikle çocuk ergen psikiyatristi uzmanlarına danışmaları çok önemlidir.Estetikte uygulamalar ikiye ayrılıyor. Birincisi medikal ve kozmetik dermatoloji alanında ameliyatsız yapılan uygulamalar. İkincisi ise plastik ve estetik cerrahi operasyonları. 5-10 yıldır medikal ve kozmetik dermatoloji alanında yapılan uygulamalara ilgi çok büyük. Çünkü bu uygulamalar, çalışan insanların öğle arası bile rahatlıkla yaptırıp işlerine döndükleri uygulamalar. Eskiden biraz daha maddi gücü iyi olanlar estetik yaptırmayı düşünüyordu. Şimdi toplumun her kesiminden kadın-erkek medikal estetik uygulamalarını yaptırmak istiyor. Erkekler daha çok botoks, dolgu, çukur ve kırışık düzeltmeye ilgi gösteriyor. Kadınlarda ise durum biraz farklı. Eskiden 35-50 yaş arası kadınların tercih ettiği uygulamaları son dönemde 18-20 yaşındaki genç kızlarımızın yaptırdığını görüyoruz. En çok dudak dolgusu, burun eğriliğini düzeltmek ve burun ucunu kaldırmak için dolgular, yine son dönemde Fox eyes dediğimiz badem göz, kedi gözü, tilki gözü yaptırmak için geliyorlar. Bu uygulama, ip askıyla kaşın kuyruk kısmından saçlı deriye doğru kaş ucunu kaldırılmasıyla yapılıyor. Gençlerin ameliyatsız medikal estetik uygulamalara ilgisini sosyal medya tetikledi. Birbirlerinden etkileniyorlar. Zaten geldiklerinde bir arkadaşının fotoğrafı ile geliyorlar. 'Bunun gibi dudak istiyorum' diyor. Veya 'Bir starın dudağı gibi, gözü gibi olsun' istiyor. Standartlaşma var. Birbirlerine benzeme çabaları var. Kök hücre uygulamaları özellikle revaçta. Yeni nesil gençlik iksirleri çok fazla rağbet görüyor. Filmlerdeki gibi ütopik bir gelecek mi bizi bekliyor bunu kestirmek zor. Ama mevcut yaşından daha genç görünmek güzel bir şey. Tek farkla. O da bu uygulamalarda abartıya kaçmamak. Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğu unutulmamalı. Normal şartlarda iyi göründüğü halde kendisini beğenmemeyenler var. Bu grup hastalarımızı da önce psikiyatra yönlendiriyoruz.