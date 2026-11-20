Tam 5 asırdır kesintisiz devam eden ve yerel dilde Minga adı verilen bu sıra dışı imece geleneği, hem dayanışma ruhuyla hem de uygulanan yöntemle görenleri şaşkına çeviriyor. Peki, tonlarca ağırlıktaki ahşap evler tek bir çivi bile zarar görmeden nasıl yer değiştiriyor? İşte adalıların yüzyıllara meydan okuyan o ilginç taşınma ritüelinin detayları...