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Giriş Tarihi: 13.6.2022 20:21 Son Güncelleme: 13.6.2022 21:08

Etnospor kültür festivalinde el yapımı kağıt stantı büyük ilgi gördü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Etnospor kültür festivalinde el yapımı kağıt stantı büyük ilgi gördü

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ne Kağıthane Belediyesi, El Yapımı Kağıt Standı ile büyük ilgi gördü. Kağıthane Belediyesi’nin Festivalde geleneksel el sanatları, evrensel lezzetler ve kültürlerin tanıtımına El Yapımı Kağıt Standı ile  ziyaretçilere stantta el yapımı kağıtçılık uygulamalı şekilde öğretildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen, renkli etkinlikler ve çekişmeli mücadelelerle geleneksel spor ve kültür şenliğine dönüşen Etnospor Kültür Festivali, 9-12 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Geleneksel sporların ihyası misyonuyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali; okçuluk, yağlı güreş, ulama, yabusame, ssireum, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere birçok spor dalına ev sahipliği yaptı. Festivalde geleneksel el sanatları, evrensel lezzetler ve kültürler de tanıtıldı.

Kağıthane Belediyesi, El Yapımı Kağıt Standı ile Etnospor Kültür Festivali'nde yerini aldı. Ziyaretçiler standa gelerek el yapımı kağıtçılığı uygulamalı şekilde öğrendi. Ziyaretçiler önce atık kumaşları elleriyle parçaladı, ardından bu parçaları dibeklerde döverek hamur haline getirdi. Kalıplar yardımı ile şekil verilen hamuru, kuruması için asıldıkları keçelerden ayrıran ziyaretçiler bu sayede kendi el yapımı kağıtlarını üretmiş oldu. Stantta atık pamuk, ipek, keten, yumurta kolileri, gazete kağıtları, mısır dalları ve hatta soğan kabukları gibi selüloz içeren birçok atıktan kağıt üretilebiliyor.
Kağıthane adını, İstanbul'un Fethi sırasında civarda bulunan kağıt değirmenlerinden alıyor. Kağıthane'de 600 yıllık bir gelenek olan El Yapımı Kağıtçılık, Kağıthane Belediyesi'ne bağlı El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde ilk günkü haliyle yaşatılıyor.

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Etnospor kültür festivalinde el yapımı kağıt stantı büyük ilgi gördü
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