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Giriş Tarihi: 21.12.2024

Ev değil sanki hayvanat bahçesi

Emir SOMER Emir SOMER
Ev değil sanki hayvanat bahçesi
Beykoz'da bir adreste kaya kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı ve anakonda yılanı ile çok sayıda hayvan tahniti ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Görele Mahallesi'nde bulunan bir adrese yönelik operasyon yaptı. Adreste yapılan aramalarda 1 kaya kartalı, 1 Nil timsahı, 2 cennet papağanı ve 1 anakonda yılanı ile öldürüldükten sonra içi doldurulmuş halde 1 boa yılanı, 1 taçlı turna, 1 dağ keçisi, 1 Nil timsahı; ayrıca 1 ayı postu ile avlanarak öldürülmüş 1 Afrika mandası ele geçirildi. Adreste bulunamayan ancak kimliği tespit edilen 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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Ev değil sanki hayvanat bahçesi
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