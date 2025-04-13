Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı: Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Serhat Yapar için arama çalışması başlatılmıştı. Endişeli ailenin bekleyişi devam ederken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Cizre ilçesinde 9 Nisan'da evden çıkıp bir daha haber alınamayan Serhat Yapar için ailesi emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 5 gündür haber alınamayan Yapar'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı: Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor!