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Giriş Tarihi: 13.4.2025 22:34

Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı: Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Serhat Yapar için arama çalışması başlatılmıştı. Endişeli ailenin bekleyişi devam ederken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İHA
Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı: Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor!

Cizre ilçesinde 9 Nisan'da evden çıkıp bir daha haber alınamayan Serhat Yapar için ailesi emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 5 gündür haber alınamayan Yapar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı: Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor!
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