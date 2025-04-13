Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı: Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor!

Cizre ilçesinde 9 Nisan'da evden çıkıp bir daha haber alınamayan Serhat Yapar için ailesi emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 5 gündür haber alınamayan Yapar'ı arama çalışmaları devam ediyor.