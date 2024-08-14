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Giriş Tarihi: 14.8.2024 22:52

Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı

Küçükçekmece’de eşinde ayrı yaşayan kadın, eşinin evine dön teklifini kabul etmeyince kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı

Olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına, kocası iki çocuğumuz var evine dön teklifinde bulundu. Talihsiz kadın bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine eşi yanında bulunan bıcağı çıkartarak, eşini kalbinden bıçakladı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Kaçmaya çalışan koca etrafta bulunan vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı

KADININ DURUMU AĞIR

Ağır yalanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı
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