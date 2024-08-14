Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı
Küçükçekmece’de eşinde ayrı yaşayan kadın, eşinin evine dön teklifini kabul etmeyince kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.
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