Evlilik vaadiyle kandırıldım dedi dolandırıcı çıktı! Canlı yayına ihbar yağdı: Sahtekar yayını terk etti!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Recep Ali Mert'in yaşadıkları, canlı yayına gelen ihbarlarla bambaşka bir boyut kazandı. İstanbul'da yaşayan Mert, Gaziantep'te yaşayan Ebru Günderenoğlu ile tanıştığını, genç kadının kendisini terk etmesinin ardından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.