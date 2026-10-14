Evlilik vaadiyle kandırıldım dedi dolandırıcı çıktı! Canlı yayına ihbar yağdı: Sahtekar yayını terk etti!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Recep Ali Mert'in yaşadıkları, canlı yayına gelen ihbarlarla bambaşka bir boyut kazandı. İstanbul'da yaşayan Mert, Gaziantep'te yaşayan Ebru Günderenoğlu ile tanıştığını, genç kadının kendisini terk etmesinin ardından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
Ancak programa gelen telefonlar, olayın farklı bir yönünü ortaya çıkardı. Recep Ali Mert'i tanıdığını söyleyen bazı kişiler, genç adamın anlattıklarına tepki göstererek asıl dolandırıcının kendisi olduğunu öne sürdü.
EVLİLİK İSTEĞİNİ VİDEOYLA DUYURMUŞ
Canlı yayında gündeme gelen görüntülerde Recep Ali Mert'in, sanal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla evlenmek istediğini duyurduğu görüldü. Mert'in videoda, "Evlenmek istiyorum, taliplerimi bekliyorum, yaprak sarıyorum, lahana sarıyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Evlilik kurmak amacıyla çektiği videoyla gündeme gelen Mert'in, daha sonra Ebru Günderenoğlu ile tanıştığı ve yaşanan ayrılığın ardından soluğu Esra Erol'un programında aldığı belirtildi.
İHBARLAR SONRASI STÜDYOYU TERK ETTİ
Program sırasında gelen ihbar telefonlarının ardından Recep Ali Mert hakkındaki iddialar canlı yayında konuşulmaya başlandı. Kendisine yöneltilen tepkilerin ardından genç adamın stüdyoyu terk etmesi dikkat çekti.
Yaşananlar üzerine açıklama yapan Esra Erol ise ilişki kurmak isteyenlere dikkat çeken uyarılarda bulundu. Erol, "Artık biriyle ilişkiye başlamadan önce temiz adli sicil kaydını alın" diyerek sözlerini sürdürdü. Erol'un, "Yemin ediyorum gidin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine heyet raporu isteyin" sözleri de canlı yayındaki tartışmanın öne çıkan anları arasında yer aldı.