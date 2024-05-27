Evsiz adamı ‘kokuyorsun’ diyerek öldürdü

İstanbul Fatih'te iddiaya göre bir süredir sokaklarda yaşayan Özkan Yarar (65) geceyi geçirmek için girdiği üst geçit asansöründe kötü koktuğu gerekçesiyle bir genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ailesini uzun süre önce kaybeden 65 yaşındaki Özkan Yaşar sokaklarda yaşamaya başladı. Yarar, gündüzleri gezerek geçiriyor geceleri ise Samatya'daki yaya üst geçidindeki asansörde kalıyordu. Önceki gün akşam saatlerinde alkol alan B.B. (17) ve 3 arkadaşı yolun karşısında geçmek üzere asansörü çağırınca içeride Özkan Yarar'ı da gördü. İddiaya göre B.B., yerde yatan Yarar'ı 'Kötü kokuyorsun, pislik adam' diyerek bıçakladı. Ardından asansörden uzaklaşan B.B., arkadaşlarının yanına giderek 'Pisliği hakladım' diyerek yoluna devam etti.Olayın ardından B.B.'nin iki arkadaşı hemen geri dönerek asansöre baktı. Asansörde yaşlı adamı kanlar içinde gören arkadaşlar, durumu polise bildirip ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan Özkan Yarar yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı B.B. İlçe Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin ifadesinde, bıçaklayarak öldürdüğü Özkan Yarar'la kötü koktuğu için tartıştıklarını söylediği belirtildi.