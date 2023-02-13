Faiz İle İlgili Ayetler – Kuran’da Faizle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Faiz ile ilgili ayetler adlı çalışmada birtakım verilere ulaşmak mümkündür. Her konuda yol gösterici bir kitabımızın olduğunu düşünürsek Faiz ile ilgili ayetler ve mealleri anlamak daha kolay olur. Dolayısıyla ilk adımı Kuran'da Faiz hangi ayette geçiyor sorusuyla tamamlamak gerekir. Yaşamın her alanında İslam dinin vurguladığı cümleler var. Faiz ile ilgili ayet ve hadisler de bunlardan biridir. Konu başlığının açıklığa kavuşturulması için ise faiz ayetleri neler gibi bir başlıktan yola çıkılabilir.

Faiz ile İlgili Ayetler

İnsan yaşamının etik ve ahlak çerçevesinde ilerlemesini sağlayan birtakım normlar vardır. Bu normlar hukuki de olabilir dini şeklinde de olabilir. Hukuki normlar için söylenebilecek şeylerde anayasalarda olan maddeler eklenebilir. Bu maddelere bakıldığında özel hayattan aile hayatına kadar birçok hukuki madde vardır. İşte bu maddeler insan yaşamının düzene girmesini sağlayan ve sınırını çizmesini sağlayan şeylerdir. Dini normlar da anayasadaki maddeler gibi ele alınabilecek niteliktedir. Bu nedenle dini normlar için ayetleri incelemek gerekir. Dolayısıyla İslam dininin kitabı olan Kur'an-ı Kerimin de incelenmesi gerekir. Anlatılanlardan hareketle faiz ile ilgili ayetin varlığından söz etmek mümkündür.

Kuran'da Faizle İlgili Ayetler Neler?

Diyanettin sunmuş olduğu bilgiden hareketle Kur'an-ı Kerimde yaklaşık olarak 6236 ayet vardır. Bu ayetlerin her biri İslam dininde olması gerekenleri, insanlar için neyin doğru olup olmadığı ya da bir işin nasıl yapılırsa daha hayırlı olabileceği gibi bilgilere ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda faizin iyi mi kötü mü bir şey olduğu konusunda erişebilecek bilgileri de ayetler sayesinde öğrenebiliriz. Bakara Suresinin 275. Ayeti faizi konu alan bir ayettir.

Faiz ile İlgili Ayetleri ve Mealleri Neler?

Bakara Suresinin 275. Ayeti faizin nasıl bir şey olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca Bakara Suresinin 275. Ayetinde faizin haram mı yoksa helal mı olabileceği yönünde bilgiler de vardır. Diyanetin yayınladığı mealden hareketle Bakara Suresi 275. Ayetin meali şu şekildedir:

Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir.