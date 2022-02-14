Falyalı cinayetinde üç zanlıya ek gözaltı

KKTC'DE, Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesinin ardından gözaltına alınan İstanbul ve Lefkoşa'daki 9 şüpheliden 3'ü hakkında ek gözaltı kararı verildi. Otel ve casino işletmecisi Halil Falyalı'nın suikastına ilişkin gözaltına alınan isimlerden Mustafa Söylemez ve iki şüpheli hakkında ek gözaltı kararı alındığı belirtildi. Öte yandan olayda kullanılan silahların, suikast noktasının bir kilometre batısındaki bir dere yatağında bulunduğu açıklandı. İki Kalaşnikof silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, şarjör ve toplam 13 merminin bulunduğu ve yapılan balistik incelemelerin sonucunda söz konusu silahların; olayda kullanılan silahlar olduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu arada Halil Falyalı'nın ilk otopsi incelemesinde çıkan bilgiler de netleşmeye başladı. Buna göre Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde öldü. Ağır yaralı Falyalı'nın hastaneye sevki sırasında yolda duran kalbine masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede öldü. Başından ayağına kadar çok sayıda kurşunun isabet ettiği Falyalı'nın vücudundan 16 mermi çıkartıldığı kaydedildi.