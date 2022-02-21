Son dakika: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! 8 şüpheli gözaltına alınmıştı

Son dakika haberleri: Aralarında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile ağabeyi Falsal Söylemez'in de bulunduğu şüpheliler, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye yollandı. Özel Harekat ekipleri de Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Söylemez'in, Falyalı'ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltında bulınan 8 şüpheliden 5 kişiyi tutuklamaya sevk ederken 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
MÜHİMMAT BULUNDU
Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu.
Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.SON DAKİKA HABERİ: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Özel harekat önlem aldı! Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! İstanbul ayağında yeni gözaltılar var Son dakika: Halil Falyalı suikastında şok ayrıntılar! Kıbrıs’ta tutuklanmıştı ifadesi ortaya çıktı!