Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Tek sıra halinde götürüldüler!
Giriş Tarihi: 21.2.2022 10:21 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:00

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Tek sıra halinde götürüldüler!

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Tek sıra halinde götürüldüler!

Son dakika haberi: Halil Falyalı soruşturmasının İstanbul ayağında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında; Mustafa Söylemez ile Falsal Söylemez’in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Kıbrıs'ın ünlü ismi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş çapraz ateşe alınmıştı. İkili tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Sır suikastla ilgili Kıbrıs ve İstanbul'da operasyonlar yapılmıştı. Megakentte 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile Falsal Söylemez'in de bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye yollandı.

Söylemez'in, Falyalı'la son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti.

Halil Falyalı cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi: Katil zanlılarının sorgusu tamamlandı CANLI YAYIN

(Mustafa Söylemez)



Ayrıntılar gelecek…

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Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Tek sıra halinde götürüldüler!
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