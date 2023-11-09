Fatih’te 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç farklı noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki ahşap binada da hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.