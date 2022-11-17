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Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:33 Son Güncelleme: 17.11.2022 09:34

Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın! Maddi hasar meydana geldi

Fatih'te 3 katlı tarihi bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, tarihi binada maddi hasar meydana geldi.

Fatih’te 3 katlı tarihi binada yangın! Maddi hasar meydana geldi

Fatih'teki korkutan yangın, saat 03.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi binada çıktı. Tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangına, Fatih, Şişli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Binada yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video

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Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın! Maddi hasar meydana geldi
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