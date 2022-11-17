Fatih’te 3 katlı tarihi binada yangın! Maddi hasar meydana geldi

Fatih'teki korkutan yangın, saat 03.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi binada çıktı. Tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangına, Fatih, Şişli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler müdahale etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Binada yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih'te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video