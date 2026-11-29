Fatih
'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. Emniyet müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, bir iş yerinde başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte ikamet izin belgelerinin farklı illerdeki yabancı uyruklu kişilere gönderildiğini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi C.C. (46) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 27 zarfta başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.