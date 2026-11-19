İstanbul Fatih'te akrabalar arasında yaşanan alacak verecek husumeti kanlı bitti. Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan amca çocukları karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ BİR KİŞİYE SALDIRDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kavganın iki taraf arasında yaşandığı, taraflardan birinde bir kişinin, diğerinde ise beş kişinin bulunduğu belirlendi. Beş kişilik gruptaki iki kişinin karşı taraftaki kişiyi bıçakladığı, diğer üç kişinin ise darbettiği tespit edildi. Saldırıya uğrayan kişi göğsünden, sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Kavga sırasında beş kişilik gruptan bir kişi de bacağından bıçaklandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CADDEDEKİ DEHŞET KAMERADA

Bıçaklı kavganın ardından yaşanan hareketlilik çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda toplanan kalabalığın kavga ettiği, tarafların birbirlerine müdahalede bulunduğu görülüyor. Arbede sırasında bir kişinin yere yığıldığı, çevredekilerin ise yaralının başına toplandığı anlar kameraya yansıyor. Yaralıya yardım edilmeye çalışıldığı sırada caddede araç trafiğinin devam etmesi de dikkat çekiyor.

AYNI MESELE YÜZÜNDEN DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Polis ekiplerinin araştırmasında, kavgaya karışan kişilerin amca çocukları olduğu belirlendi. Akrabalar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu ortaya çıktı. Tarafların aynı nedenle 1 Temmuz tarihinde de kavga ettikleri tespit edildi. Aylar önce yaşanan anlaşmazlığın yeniden alevlenmesiyle akrabalar bu kez cadde ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İki kişinin yaralandığı olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.