Fatih’te görev yerine giden polise 3 kişi saldırdı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine giden polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. isimli 3 kişiden birinin, polis memuru K.A.'ya omuz atması nedeniyle tartışma çıktı.

POLİS MEMURUNA YUMRUK ATTI

Tartışma kısa sürede büyüdü ve şahıslardan H.G., polis memuruna yumruk attı. Polis K.A. da yanında bulunan silahla kendini korumak için birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 25 yaşındaki H.G.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme geldi ve olayın meydana geldiği yer trafiğe kapatıldı.