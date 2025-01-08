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Giriş Tarihi: 8.1.2025 13:36 Son Güncelleme: 8.1.2025 13:41

Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

AA
Fatih’te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda Dilek K'nin kullandığı 57 AU 347 plakalı otomobil, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
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