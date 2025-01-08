Fatih’te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda Dilek K'nin kullandığı 57 AU 347 plakalı otomobil, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI
Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.