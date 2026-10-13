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Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:07 Son Güncelleme: 13.10.2026 16:32

Fatih'te kiracı dehşeti: Tahliye kararına kurşun ve darp tepkisi!

İstanbul Fatih’te iş yerinden tahliye edilmesine tepki gösteren kiracı Fatih Yılmaz, icra memurlarına direndikten sonra havaya ateş açtı. Ardından kendisini eve kilitleyen şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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İHA Yaşam
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Olay, saat 12.00'de Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Pazar Tekkesi Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre kiracı olduğu iş yerinden tahliye kararı ile çıkarılan 43 yaşındaki şüpheli şahıs Fatih Yılmaz, icra memurları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, havaya silahla ateş açtı. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Fatih'te tahliye kararına tepki gösteren kiracı kendini eve kapattı, havaya ateş açtı... | Video

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Fatih Yılmaz'ın silahının ruhsatsız olduğu ve 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayı gören Fatma Özipek, "Silah sesi duyduk, pazara alışverişe gidiyorduk. Oradan bir ses geldi döndüm baktım, tak tak silahla geliyor. Biz kaçıp, uzaklaştık" dedi.

"ŞAHIS MAHKEME KARARIYLA TAHLİYE EDİLECEKTİ"

Süleyman Çevirgen de, "Şahıs mahkeme kararıyla tahliye edilecekti. Polislerle münakaşa oldu. Bir elde silah sesi geldi. Sonra eve çıktı, binayı benzin döküp yakacağım dedi. Olay bu kadar. Bir el etrafa ateş açtı. Arbede de yaşandı. Ondan sonra polisler olay yerine geldi" şeklinde konuştu.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih'te kiracı dehşeti: Tahliye kararına kurşun ve darp tepkisi!
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