Fatih'te kiracı dehşeti: Tahliye kararına kurşun ve darp tepkisi!

Olay, saat 12.00'de Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Pazar Tekkesi Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre kiracı olduğu iş yerinden tahliye kararı ile çıkarılan 43 yaşındaki şüpheli şahıs Fatih Yılmaz, icra memurları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, havaya silahla ateş açtı. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Fatih'te tahliye kararına tepki gösteren kiracı kendini eve kapattı, havaya ateş açtı... | Video

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Fatih Yılmaz'ın silahının ruhsatsız olduğu ve 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayı gören Fatma Özipek, "Silah sesi duyduk, pazara alışverişe gidiyorduk. Oradan bir ses geldi döndüm baktım, tak tak silahla geliyor. Biz kaçıp, uzaklaştık" dedi.