Fatih’te kömürlükte bulunan cesede ilişkin davada yeni gelişme

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Sitrak K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve Celal H.'nin kızı Canan H. de katıldı.

GÖRÜŞME KAYITLARINA GÖRE KAYBOLMADAN BİR GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLER

Mahkeme Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sanığın görüşme kayıtlarının dökümünün dosyaya ulaştığını belirtti. Kayıtlara göre, ölenin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasından bir gün önce yani 25 Ekim'de sanıkla 2 kez toplamda 1 dakikalık görüşme yaptığı tespit edildi. Ayrıca Ekim ayı içerisinde sanığın ölenle 14 günlük sürede 12 görüşmede toplam 1 saat 16 dakika görüştüğü belirlendi.

SANIĞIN EŞİ VE ÇOCUKLARI TANIKLIK YAPMADI

Tanık olarak ifade vermek üzere gelen Sitrak K.'nın eşi Nesibe K. ve çocukları İhsan ve Gülhan K. ise tanıklık yapmak istemediklerini söyleyerek tanıklıktan çekildiler.

ÖLDÜRÜLENİN KIZI: "BU ADAMIN YAPTIĞINA İNANMIYORUM"

Celal H.'nin kızı Canan H., "Araştırılsın olayın bu adamı yaptığına inanmıyorum" dedi. Şikayetçi avukatı Yunus Aldanmaz ise tanıkların yasal hakları doğrultusunda çekildiklerini belirterek, "Olay günü Celal H. ile yapılan telefon görüşmesi sonrası sanık, Mahzuni E. ile 25 dakikalık bir görüşme yapıyor" diyerek bu kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Avukat Aldanmaz, "Maktulün üzerinde aile bireylerine ait doku örneği olup olmadığına dair test yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda aile bireylerinin olay yerinden sinyalleri var mı yok mu araştırılsın istiyoruz" diyerek üçüncü bir kişinin olma ihtimaline değinerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanık avukatı ise, Sitrak K. ile sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını ve üçüncü bir kişinin olma ihtimaline katıldıklarını belirterek "Sanık 70 yaş üstüdür. Elektronik kelepçe ile tahliye edilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık Sitrak K. ise "Kendimi kaybettim. Diyeceğim hiçbir şey yok" dedi.

TANIK DİNLENECEK

Mahkeme, BTK kayıtlarında yer alan sanık ile telefon görüşmesi olan Mahzuni E.'nin bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine, diğer taleplerin ise reddine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hakkında kayıp ihbarı bulunan 65 yaşındaki Celal H., bir apartmanın kömürlüğünde cesedi parçalanmış halde bulunmuştu. Celal H., 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Celal H.'nin en son sanık 79 yaşındaki Sitrak K. ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunu tespit etti. Araştırmalar sürerken sanığın kızı, emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Sitrak K.'nın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptı. Ekipler evin kömürlüğünde Celal H'nin parçalara ayrılmış cesedini buldu. Cinayet şüphelisi Sitrak K.'nın peşine düşen polis, şahsı aynı gün sokakta yürürken yakaladı.

CEZA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sitrak K. "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ifadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık Sitrak K., en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını öne sürdü.