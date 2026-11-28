5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden M.A.'nın, daha önce işlediği suçlardan dolayı hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör