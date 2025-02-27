Fatih’te otoparktaki araçların üzerine duvar çöktü

Olay, Fatih, Nişanca Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Bey Sokak'ta otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü.

Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.