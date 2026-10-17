Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te şantaj operasyonu! Fuhuş ağından 8 kadın kurtarıldı: 1 şüpheli gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:49

Fatih’te şantaj operasyonu! Fuhuş ağından 8 kadın kurtarıldı: 1 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmaların ardından Fatih'te bir ev ve ofise eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, para karşılığında çalıştırıldıklarını, tehdit edildiklerini ve ayrılmalarının engellendiğini belirten 8 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Fatih’te şantaj operasyonu! Fuhuş ağından 8 kadın kurtarıldı: 1 şüpheli gözaltına alındı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

SUÇU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

Çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkan sağlandığı değerlendirilen paylaşımlar tespit edildi. Paylaşımlar üzerine başlatılan incelemelerin ardından, 16 Ekim'de Fatih'te şüpheli B.E.'ye ait ikamet ve ofise eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan 8 yabancı uyruklu kadın ise para karşılığında çalıştırıldıkları, tehdit edildikleri ve bulundukları yerden ayrılmalarının engellendiği yönündeki beyanları üzerine koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FATİH

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Fatih’te şantaj operasyonu! Fuhuş ağından 8 kadın kurtarıldı: 1 şüpheli gözaltına alındı!
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