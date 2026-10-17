Fatih’te şantaj operasyonu! Fuhuş ağından 8 kadın kurtarıldı: 1 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
SUÇU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI
Çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkan sağlandığı değerlendirilen paylaşımlar tespit edildi. Paylaşımlar üzerine başlatılan incelemelerin ardından, 16 Ekim'de Fatih'te şüpheli B.E.'ye ait ikamet ve ofise eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan 8 yabancı uyruklu kadın ise para karşılığında çalıştırıldıkları, tehdit edildikleri ve bulundukları yerden ayrılmalarının engellendiği yönündeki beyanları üzerine koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.