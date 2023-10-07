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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Fatih’te yeşil alanı yüzde 41 artırdık”

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“Fatih’te yeşil alanı yüzde 41 artırdık”
Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) "Çözüm Üreten Kentler" mottosuyla düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumunun (Marmara Urban Forum-MARUF) üçüncüsü İstanbul'da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumun özel oturumunda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "4.5 yılda ilçemizdeki yeşil alan miktarını yüzde 41 artırdık. Geleceğin Fatih'in tasarlarken bize sağlam bir zemin oluşturan bir yeşil vizyon geliştirdik. Şehrimizi ve gelecek kuşaklarımıza dayanıklı kent bırakabilmek için ısrarla yeşil vizyon dedik, çünkü kentin ve kent sakinlerinin nefes almalarını sağlayacak bir yeşil alan yönetimi, bugünün sorunlarına yanıt üretmekle birlikte 'Dayanıklı Kent' oluşturma hedeflerimiz için de öncelik arz eden bir meseledir. Geliştirdiğimiz yeşil vizyon ile, Fatih'in, büyük oranda gelecek tasarımını oluştururken, bugünün sorunlarına da etkin çözümler üretmiş oluyoruz" dedi.

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“Fatih’te yeşil alanı yüzde 41 artırdık”
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