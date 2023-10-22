Fatma Şahin: HORASIS’in Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te toplanmasının nedeni tesadüf değildir

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HORASIS Global Toplantısı'nda kürsüye çıktı. Gaziantep'in en güzel antik kentlerden biri olduğuna da dikkat çeken Şahin, "Antik kentleriyle 23 müzesiyle, Panorama'daki yüz yıl önce ecdadın verdiği bizi gazi yapan mücadeleyi tarihi eseri bir sanat eserine dönüştüren müzeleriyle Türkiye'nin dünüdür. Dünyanın dünüdür. Gaziantep bugündür. Özellikle tekstilde, halıda, gıdada, kimyada dünyanın en büyük ihracat merkezindeyiz.
Fatma Şahin: "Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanması tesadüf değil" | Video
"GAZİANTEP GELECEKTİR"
En büyük üretim merkezindeyiz. Yalnız Gaziantep OSB'de şu anda 280 bin kardeşimiz çalışıyor. Gaziantep İpek Yolu'nun kalkınma yoluna dönüştürmüş, dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun kardeşlik hukukuyla Halil İbrahim sofrasına oturmuş bir şehirdir. Gaziantep gelecektir. Gaziantep bugün akıllı sanayiyle, sanayi yüksek teknolojiyi geçirmek için model fabrikalar kurarak. Gaziantep yeşil sanayiyle attığı suyu, toprağı kurutmasın. Ağacı kurutmasın. Balığı öldürmesin diye yüksek biyolojik arıtmaya geçen büyük bir gelecektir. Gaziantep'te büyük bir potansiyel var. Bugün burada olmamızın nedeni Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanmasının nedeni tesadüf değildir. Dünya Bankası'nın bilimsel araştırmasından dünyanın en büyük rekabet etme gücü olan 9. şehirdir. Burada olan 300 CEO'ya burası bir üretim merkezidir. Aynı zamanda büyük bir pazardır.
"GAZİANTEP AVRUPA'NIN, ASYA'NIN VE AFRİKA'NIN KALBİNE AÇILABİLİYOR"
Biliyoruz ki dün akşam resepsiyonda tanıştığımız teknolojinin dünyadaki en iyi temsilcileri burada Biz de yüksek teknolojiye geçmek istiyoruz. Biliyoruz ki büyük finansal kuruluşlar, altyapı kuruluşları burada. Bizim de daha büyük olma, iddialı olma şehrinde, hedefimiz var. O yüzden bugün bu salon herhangi bir salon değildir. Allah'ın izniyle bu yapılacak çalışmalar, bu toplantılar tek başına Gaziantep'e gelip toplantıya katılma ve bir yemek yeme, içme yeri değildir. Büyük dostlukların, büyük kardeşliklerin, büyük üretim merkezlerinin olduğu en önemli merkezdir. Çünkü Gaziantep coğrafi olarak üç saat sonra bu Avrupa'nın kalbine, üç saat sonra Asya'nın kalbine, üç saat sonra kuş uçuşuyla Afrika'nın kalbini açabiliyorsunuz. Bu büyük bir rekabet gücü getiriyor. Orta Doğu pazarı elimizdeki en büyük pazarlardan bir tanesi. İşte o yüzden Türkiye Yüzyılı başlıyor. Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı yatırımın yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı ihracatın yüzyılı olacak" diye konuştu.
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İsrail'in Gazze'deki zulmüne de tepki gösteren Şahin, "Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz ve şu anda dünyada yaşanan kaostan dolayı canımız yanıyor. Gazze'de çocuklar ölüyor, masum insanlar öldürülüyor. Çocukların öldüğü, öldürüldüğü, dünyada hiçbirimiz masum değiliz" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün bir Türkiye modeli, bir Gaziantep modeli olduğunu da söyleyen Şahin, "Allah'ın izniyle bu duruş daha güçlü bir duruşla, dünyadaki insanlar yükselecek zulüm bitecek, savaşlar bitecek. Çocukların ölmediği, öldürülmediği bir dünyayı, sevgi yüzyılını birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.