Fatma Şahin: HORASIS’in Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te toplanmasının nedeni tesadüf değildir

"GAZİANTEP AVRUPA'NIN, ASYA'NIN VE AFRİKA'NIN KALBİNE AÇILABİLİYOR"

Biliyoruz ki dün akşam resepsiyonda tanıştığımız teknolojinin dünyadaki en iyi temsilcileri burada Biz de yüksek teknolojiye geçmek istiyoruz. Biliyoruz ki büyük finansal kuruluşlar, altyapı kuruluşları burada. Bizim de daha büyük olma, iddialı olma şehrinde, hedefimiz var. O yüzden bugün bu salon herhangi bir salon değildir. Allah'ın izniyle bu yapılacak çalışmalar, bu toplantılar tek başına Gaziantep'e gelip toplantıya katılma ve bir yemek yeme, içme yeri değildir. Büyük dostlukların, büyük kardeşliklerin, büyük üretim merkezlerinin olduğu en önemli merkezdir. Çünkü Gaziantep coğrafi olarak üç saat sonra bu Avrupa'nın kalbine, üç saat sonra Asya'nın kalbine, üç saat sonra kuş uçuşuyla Afrika'nın kalbini açabiliyorsunuz. Bu büyük bir rekabet gücü getiriyor. Orta Doğu pazarı elimizdeki en büyük pazarlardan bir tanesi. İşte o yüzden Türkiye Yüzyılı başlıyor. Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı yatırımın yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı ihracatın yüzyılı olacak" diye konuştu.