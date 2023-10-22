Video Ekonomi Fatma Şahin: "Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanması tesadüf değil" | Video
Fatma Şahin:

Fatma Şahin: "Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanması tesadüf değil" | Video

22.10.2023 | 14:18

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası yatırımcı ve CEO’ların katıldığı HORASIS Global Toplantısı’na katıldı. Şahin “Gaziantep'te büyük bir potansiyel var. Bugün burada olmamızın nedeni Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanmasının nedeni tesadüf değildir. Dünya Bankası'nın bilimsel araştırmasından dünyanın en büyük rekabet etme gücü olan 9. şehirdir. Burada olan 300 CEO’ya burası bir üretim merkezidir. Aynı zamanda büyük bir pazardır” diye konuştu.

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