Fatma Şahin: "Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanması tesadüf değil" | Video
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası yatırımcı ve CEO’ların katıldığı HORASIS Global Toplantısı’na katıldı. Şahin “Gaziantep'te büyük bir potansiyel var. Bugün burada olmamızın nedeni Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanmasının nedeni tesadüf değildir. Dünya Bankası'nın bilimsel araştırmasından dünyanın en büyük rekabet etme gücü olan 9. şehirdir. Burada olan 300 CEO’ya burası bir üretim merkezidir. Aynı zamanda büyük bir pazardır” diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Nail Olpak HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu | Video 22.10.2023 | 14:18
03:39
06:37
15:22
KOBİ'lerin % 85’i verilen desteklerden habersiz 18.10.2023 | 09:32
10:03
11:43
'Made in Türkiye' denince akla mutfak eşyaları sektörü gelecek 11.10.2023 | 12:27
40:20
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve zam açıklaması | Video 10.10.2023 | 12:45
20:43
06:33
04:33
13:49
Türkiye Afrika’da gönüllere girdi 04.10.2023 | 09:35
07:23
02:22
ŞOK Marketler’den Cumhuriyetin 100. yılına özel indirim şenliği 02.10.2023 | 11:23
14:59
KOBİ'lere bölgesel ve sektörel destek dönemi başladı 27.09.2023 | 09:30
02:04
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! | Video 25.09.2023 | 11:08
02:12
06:51
05:45
31:35
Bilinmeyen Şehir Mont Saint Michel/Fransa 21.09.2023 | 16:38
10:24
Fatura muafiyeti 50 BİN'DEN 250 BİN TL'YE ÇIKTI 20.09.2023 | 09:43