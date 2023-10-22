Nail Olpak HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu | Video
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Gaziantep'te düzenlenen, uluslararası yatırımcı ve CEO’ların katıldığı HORASIS Global Toplantısı’nda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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