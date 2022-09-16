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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:26

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih!

FED faiz kararı açıklaması için tüm dünya geri sayımda. Altın, petrol, kripto ve diğer birçok piyasayı yakından ilgilendirecek olan bu karar önümüzdeki hafta TCMB’nin kararıyla ile aynı gün belli olacak. Bu noktada ise ABD Merkez Bankası, son toplantıda 75 baz puanlık arttırım kararını duyururken bu ay da yine benzer bir karar vermesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih!

Eylül ayı FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Ekonominin ana dinamiklerine yön verecek olan bu karar için kritik haftaya gireceğiz. TCMB ile aynı gün açıklanacak olan bu karar piyasalarda merakla bekleniyor. Hal böyleyken ise "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay, faizlerde 75 baz puanlık arttırıma giden bankanın bu ay da artış politikasını sürdürmesi bekleniyor. İşte FED faiz toplantı tarihi ve detaylar.

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sırada toplantı için sayılı günler kaldı.

İşte, detaylar…

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.

25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.

Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:

"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ ARTIŞ GÖSTERDİ

FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih!
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