FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih!

Eylül ayı FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Ekonominin ana dinamiklerine yön verecek olan bu karar için kritik haftaya gireceğiz. TCMB ile aynı gün açıklanacak olan bu karar piyasalarda merakla bekleniyor. Hal böyleyken ise "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay, faizlerde 75 baz puanlık arttırıma giden bankanın bu ay da artış politikasını sürdürmesi bekleniyor. İşte FED faiz toplantı tarihi ve detaylar.