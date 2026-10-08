Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı toplantısı için takvim belli oldu!

Fed, 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Böylece federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltildi.

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