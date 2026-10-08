Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı toplantısı için takvim belli oldu!

Yurt içi piyasalarda TCMB'nin ekim ayı toplantısı beklenirken küresel tarafta dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) vereceği yeni karara çevrildi. Fed faiz kararı, piyasaların önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri açısından takip edilirken altın, dolar ve kripto para tarafında yaşanabilecek hareketlilik de yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.
Kararın ardından Fed Başkanı'nın basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Fed'in resmi takviminde kararın ABD doğu saatiyle 14.00, basın toplantısının ise 14.30'da yapılacağı belirtiliyor.
Eylül toplantısına ilişkin FOMC tutanakları 7 Ekim'de kamuoyuyla paylaşıldı. Tutanaklarda üyelerin enflasyonun yüksek seyrine ve fiyat istikrarına dönüş sürecine ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.
Fed yetkilileri, eylül toplantısında alınan faiz artışı kararının enflasyonun yüzde 2 hedefine daha zamanında dönmesini destekleyeceğini belirtti. Bir sonraki toplantının da 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacağı tutanaklarda teyit edildi.
Fed'in 2026 yılı içinde kalan FOMC toplantıları şöyle:
Ekim toplantısının ardından piyasaların odağı yılın son faiz kararı için aralık ayındaki toplantıya çevrilecek.