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Giriş Tarihi: 8.10.2026 11:22

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı toplantısı için takvim belli oldu!

Küresel piyasaların yönü açısından yakından izlenen ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı takvimi netleşti. Dolar, altın ve borsa tarafında hareketliliği artırabilecek Fed faiz kararı öncesinde yatırımcıların dikkati FOMC’den gelecek mesajlara çevrildi. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, ekim ayı toplantı takvimi…

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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı toplantısı için takvim belli oldu!
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Yurt içi piyasalarda TCMB'nin ekim ayı toplantısı beklenirken küresel tarafta dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) vereceği yeni karara çevrildi. Fed faiz kararı, piyasaların önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri açısından takip edilirken altın, dolar ve kripto para tarafında yaşanabilecek hareketlilik de yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Kararın ardından Fed Başkanı'nın basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Fed'in resmi takviminde kararın ABD doğu saatiyle 14.00, basın toplantısının ise 14.30'da yapılacağı belirtiliyor.

FED'İN SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Böylece federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltildi.

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FED TUTANAKLARI YAYIMLANDI

Eylül toplantısına ilişkin FOMC tutanakları 7 Ekim'de kamuoyuyla paylaşıldı. Tutanaklarda üyelerin enflasyonun yüksek seyrine ve fiyat istikrarına dönüş sürecine ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Fed yetkilileri, eylül toplantısında alınan faiz artışı kararının enflasyonun yüzde 2 hedefine daha zamanında dönmesini destekleyeceğini belirtti. Bir sonraki toplantının da 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacağı tutanaklarda teyit edildi.

2026 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

Fed'in 2026 yılı içinde kalan FOMC toplantıları şöyle:

  • 27-28 Ekim 2026: FOMC toplantısı ve faiz kararı
  • 18 Kasım 2026: Ekim toplantısının tutanakları
  • 8-9 Aralık 2026: Yılın son FOMC toplantısı ve faiz kararı

Ekim toplantısının ardından piyasaların odağı yılın son faiz kararı için aralık ayındaki toplantıya çevrilecek.

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