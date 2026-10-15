FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz toplantısına geri sayım!

FED'in resmi toplantı programına göre ekim ayının ardından yılın son faiz toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında faiz kararının yanı sıra FED yetkililerinin ekonomik büyüme, enflasyon ve faiz beklentilerini içeren güncel projeksiyonları da yayımlanacak.

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