FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz toplantısına geri sayım!

ABD'de açıklanan enflasyon ve istihdam verileri, FED'in ekim ayı toplantısı öncesinde faiz tartışmalarını yeniden hareketlendirdi. Eylül ayındaki toplantının ardından bankanın para politikasında nasıl bir yol izleyeceği mercek altına alındı. Karar sonrası yapacağı açıklamaların da yılın kalanına ilişkin faiz beklentilerine yön vermesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankası (FED), ekim ayı faiz toplantısını 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Kararın duyurulmasının ardından saat 21.30'da basın toplantısı düzenlenecek.
15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırdı. Oy birliğiyle alınan karar sonucunda federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltildi. Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini amaçladığını bildirdi.
FED'in resmi toplantı programına göre ekim ayının ardından yılın son faiz toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında faiz kararının yanı sıra FED yetkililerinin ekonomik büyüme, enflasyon ve faiz beklentilerini içeren güncel projeksiyonları da yayımlanacak.