Felçli adam bastonla Everest’e tırmanacak

GÜNEY Galler'de yaşayan Jamie McAnsh isimli adam koltuk değnekleriyle dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanmaya hazırlanıyor. Çocukluğundan beri Everest Dağı'na tırmanmayı hayal eden McAnsh'e, 8 yıl önce güçten düşüren bir ağrıya neden olan kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS) teşhisi kondu. Felçli McAnsh, çocukluk hayali olan gezi için 2020'de plan yapmış ancak pandemi nedeniyle iki kez ertelemişti. Şimdi yeniden organize edilen gezi ile birlikte McAnsh, salı günü Nepal'e doğru yola çıkmayı planlıyor. Küçük bir ekip de bu gezide ona eşlik edecek. McAnsh özel tasarlanmış koltuk değnekleriyle ana kampa ulaşmasının 10 gün süreceğini tahmin ediyor. McAnsh tırmanışın nedenlerinden birinin de CRPS hakkında farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.