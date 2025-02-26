Felçli doğan oğlağa evinde bebeği gibi bakıyor

Bir ay oldu, artık ona alıştım. Oğlum gibi bakıyorum ona" ifadelerini kaydetti.

Mıstık'ın hayatını kolaylaştırmak için çeşitli çözümler üretmeye çalışan Murat Turan, oğlak için bir yürüteç yaptırmaya çalıştığını belirtti. Ancak ilk denemede yürütecin Mıstık'a tam uymadığını söyleyen Turan, "İlk yaptırdığım yürüteç biraz küçük geldi, iki tane daha tekerlek eklenerek yenisini yapacağız. Onu daha rahat hareket ettirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta Mıstık da bir canlı ve yaşama hakkı var. Onun için mücadele edeceğim" diye konuştu.