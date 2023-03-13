Fenomen isyanı: Telefon sapığı hayatı zindan etti

Kendisi ile aynı adı taşıyan butik işletmecisi ve çektiği videolarla yaklaşık 750 bin takipçisi olan sosyal medya fenomeni 28 yaşındaki Rabia Toprak'ın hayatı isimsiz hayranı nedeniyle cehenneme döndü. Evli ve bir çocuk annesi Toprak, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına butiğinin şirket telefonundan gizli numara üzerinden çağrılar almaya başladı. Karşı tarafın konuşamaması nedeniyle gelen çağrıları umursamayan Toprak, bu kez sosyal medya hesabına gelen mesajlarla sarsıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU KORUMA KARARI TALEP ETTİ
Sahte isimlerle açılan hesaplar üzerinden kendisine ait sosyal medya hesabına cinsel ve tehdit içerikli mesajlar gelen Toprak, tacizcinin şirket telefonunu arayarak iş yerinin önüne geldiğini söylemesi üzerine soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Toprak, zanlının kimliğinin tespit edilmesi ve can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma kararı talep etti.
CİNSEL İÇERİKLİ İFADELERLE TEHDİT
Toprak dilekçesinde, 27 Ocak'ta kendisini taciz eden şüphelinin şirket telefonunu arayarak "Ben şu an deponun önündeyim, senin için geldim. Geçen hafta yengeme yaptıklarımı sana yapacağım" diyerek cinsel içerikli ifadeler kullandığını kaydetti. Polis ekiplerine haber verdiğini ancak zanlının olay yerinden kaçması nedeniyle bir sonuç alamadıklarını ifade eden Toprak dilekçesinde, "31 Ocak'ta yeniden aradı, bu kez bir çalışanım açtı. 'Bugün bu işi bitiriyorum, ben şu an mağazanızın önündeyim, 10 dakikaya kadar deponuzun önüne geleceğim' dedi. Ben de çalışanımı alarak karakola gidip durumu anlattım. Aradığı zamanlarda bana 'Seninle birlikte olacağım, sen de bana etek giydir, benimle birlikte ol, daha sonra çalışanlarına yapacağım' şeklinde ifadeler kullanıyordu" dedi.
'LÜTFEN BU ADAM BULUNSUN'
Koruma kararı talebinde bulunduğunu söyleyen Rabia Toprak, kendisi, kızı ve çalışanları adına çok korktuğunu aldıkları tehditler nedeniyle iş yerini kapattığını ve çalışanlarının da mağazaya gitmelerini istemediğini belirterek, "Küçük bir kızım var, yaşananları artık kaldıramıyoruz. Bu adamı bulsunlar benim ve çalışanlarımın hayatını kararttı, çözülmesi için birimizin başına bir şey gelmesi beklenmesin. İşe gitmiyoruz, tek başımıza markete dahi gidemez olduk, acil işlerimiz olunca ya da birimizin işi olunca hep birlikte bir araya gelip öyle hareket ediyoruz, bu adamdan korkuyoruz" dedi.