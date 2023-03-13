Fenomen isyanı: Telefon sapığı hayatı zindan etti

CİNSEL İÇERİKLİ İFADELERLE TEHDİT

Toprak dilekçesinde, 27 Ocak'ta kendisini taciz eden şüphelinin şirket telefonunu arayarak "Ben şu an deponun önündeyim, senin için geldim. Geçen hafta yengeme yaptıklarımı sana yapacağım" diyerek cinsel içerikli ifadeler kullandığını kaydetti. Polis ekiplerine haber verdiğini ancak zanlının olay yerinden kaçması nedeniyle bir sonuç alamadıklarını ifade eden Toprak dilekçesinde, "31 Ocak'ta yeniden aradı, bu kez bir çalışanım açtı. 'Bugün bu işi bitiriyorum, ben şu an mağazanızın önündeyim, 10 dakikaya kadar deponuzun önüne geleceğim' dedi. Ben de çalışanımı alarak karakola gidip durumu anlattım. Aradığı zamanlarda bana 'Seninle birlikte olacağım, sen de bana etek giydir, benimle birlikte ol, daha sonra çalışanlarına yapacağım' şeklinde ifadeler kullanıyordu" dedi.