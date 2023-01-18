Fikirtepe Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Fikirtepe Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un Anadolu yakasında oldukça önemli bir konuma sahip olan Fikirtepe Metrobüs durağı her gün binlerce insanın metrobüslere kolay bir şekilde ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Kadıköy ilçesi sınırlarında yer alan Fikirtepe metrobüs durağı, önemi konumu nedeniyle kalabalık bölgelerindendir. Bu metrobüs durağı hakkında yanıtı en çok aranan sorular Fikirtepe metrobüs durağı nerede, Fikirtepe metrobüs durağından hangi hatlar geçiyor şeklindedir.

Fikirtepe Metrobüs Durağı Nerede?

Fikirtepe metrobüs durağı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve Avrupa Yakasına göre oldukça az olan 6 metrobüs durağından bir tanesidir. Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Anadolu Yakası'nda yer alan az metrobüs durağı olduğu için Fikirtepe metrobüs durağı oldukça önemli duraklar arasında yer almaktadır.

Fikirtepe Metrobüs Durağından Hangi Hatlar Geçiyor?

Fikirtepe Metrobüs durağının yakınından geçen hatlar şu şekildedir:

19F Yeditepe Üniversitesi / Fındıklı Mahallesi- Kadıköy

8A BAtı Ataşehir/ Fikirtepe Kadıköy

34A Cevizlibağ- Söğütlüçeşme

34AS Avcılar Söğütlüçeşme

Fikirtepe Metrobüs Durağında Nasıl Gidilir?

Fikirtepe Metrobüs durağına ulaşım için pek çok alternatif bulunmaktadır.

Kadıköy'den Fikirtepe Metrobüs durağına gitmek isteniliyorsa 8A ve 19F otobüsleri ile ulaşım sağlanabilir.

Söğütlüçeşme yakınlarından ulaşım sağlanmak isteniyorsa metrobüs ile 1 durak giderek Fikirtepe metrobüs durağına ulaşılabilir.

Ancak genel olarak Fikirtepe Metrobüs durağına gidebilmek için en yakın metrobüs durağına gidip oradan metrobüs ile Fikirtepe metrobüs durağına gelmek en akıllıca seçim olacaktır.