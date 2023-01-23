Bakırköy'de tarihi 5-6'ıncı yüzyıllara dayanan ve Bizans'ın altın çağına ait eserlerden olan Fildamı Sarnıcı kaderine terk edildi. Bakırköy Belediyesi'nce 2015 yılında restore edileceği açıklanan ancak hiçbir çalışma yapılmayan tarihi sarnıç, bakımsızlıktan günden güne çürüyor. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya ile yaşıt olduğu bilinen sarnıcın geçmişten günümüze uzanan hikayesini SABAH'a anlattı. Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Fildamı Sarnıcı'nın yok oluşunu görmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Sanat Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar şunları söyledi; "Sarnıcın Bizans'ın altın çağı olarak değerlendirdiğimiz 5-6'ıncı yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor.Fildamı Sarnıcı, dünyanın en önemli kültürel değerlerinden Ayasofya ile yaşıt. Bu sebepten çok kıymetli. Temel anlamda iki tip sarnıç var. Zeminin altına, yeraltına yapılan sarnıçlar, Şerefiye, Yerebatan gibi sarnıçlar. Fildamı ise açık bir su sarnıcı, üzeri örtülü değil. Bu sarnıç, Bizans'ın Magnaura Sarayı'nın da su ihtiyacını karşılardı. Osmanlı döneminde de ordugâhların su ihtiyaçlarını karşılayan çok önemli bir sarnıçtı. Fildamı isminin verilmesinin nedeni ise Bizans ve Osmanlı döneminde burada orduya ait fillerin muhafaza edildiğinin değerlendirmesi."Çok kıymetli görevler görmüş tarihi bir hazine olan Fildamı Sarnıcı'nın bakımsızlıktan çürüdüğünü belirten Şerif Yaşar, "Birçok yerde çok derin yarıklar var. Bunlar duvarlarda yavaş yavaş açılmalara sebep olur ve zarar verir. O kadar bakımsız ki surların, duvarların içinde ağaçlar çıkmış. Otlar zaten her yeri kaplamış. Yanan alanların da olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi yapının terk edilmiş olması. Bu alan Bakırköy Belediyesi'ne bağlı. Belediyenin bu kadar kıymetli, Ayasaofya ile yaşıt bir yapıyı kaderine terk etmesi çok acı. Kapsamlı bir bakım ve restorasyon sürecinin acilen başlatılması gerekli" dedi.