Film sahnelerini aratmayan gasp

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de gerçekleşti. İddiaya göre Bahçeşehir'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen vale Ogün Tekin cinayetiyle alakalı polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar esnasında Sazlıbosna mevkiinde bir otomobile dur ihtarı yaptıkları esnada araçta bulunan 4 şüpheli tarafından ekiplere ateş açıldı. Polis ekipleri ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca ve çatışma yol boyu devam ederken ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerini patlattı. Lastikleri patlayan otomobille kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın önünü keserek aracı gasp edip kaçmaya devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.Şüpheliler polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda lastikleri açılan ateş sonucunda kaçamayacaklarını anlayınca cadde üzerinde seyir halinde olan bir cipin önünü keserek aracı gasp etti. Gasp edilen cip ile kaçmaya devam eden şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.