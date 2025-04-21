Firari damada 15 yıl hapis talebi

İstanbul'da bir baba kızını damat şiddetinden korumak isterken ölümle burun buruna geldi. Korkunç olay 1 Eylül 2024 günü Tuzla'da meydana yaşandı. Sabah saatlerinde Mustafa Y.(62), damadı Musa D.(27)'nin kızına sürekli şiddet uyguladığını öğrenince kızının evine gitti. Kızına iyi davranması için damadını uyaran yaşlı adam, tartışma sırasında Musa D.'ye ailesinden uzak durması yönünde sert bir uyarıda bulundu. Kayınpederine sinirlenen Musa D., bunun üzerine evden ayrıldı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Ancak kayınpederinin laflarını hazmedemeyen Musa D., kendince bir plan yaptı. Akşam saatlerinde işler tersine döndü. Damat Musa D., kayınpederini arayarak "konuşmak" bahanesiyle yakınlardaki bir camiye buluşmaya çağırdı. Damadının teklifini kabul eden Mustafa Y., camiye gitti ancak sözde barışma görüşmesi bir anda kanlı bir saldırıya dönüştü.

CAMİDE DAMATTAN KAYINPEDERİNE BIÇAKLI SALDIRI

İkili konuşmaya başladığı sırada, iddiaya göre Musa D., aniden belinden çıkardığı bıçakla kayınpederine saldırdı. Mustafa Y., damadı tarafından belinden ve bacağından olmak üzere iki yerinden bıçaklandı. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken saldırgan damat olay yerinden kaçtı.

ADLİ TIP RAPORU ÖLDÜRME KASTINI ORTAYA KOYDU

Ağır yaralanan Mustafa Y., ölümden dönerken damadı Musa D.'den de şikayetçi oldu. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu'nun raporunda yaraların yeri ve şeklinin hayati önem taşıyan bölgelerde olduğu belirtildi. Bu rapor, şüpheli damadın kayınpederini öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koydu.

FİRARİ DAMADA 15 YIL HAPİS TALEBİ

Ancak saldırının ardından kaçan şüpheli Musa D., ortadan kayboldu. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli damadın aylardır firari olduğu öğrenildi. Savcılık şüphelinin ifadesi alınamamış olsa bile eldeki delillerle yeterli şüphe oluştuğunu vurgulayarak şüpheli Musa D.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.