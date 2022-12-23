Firavun Tutankhamun İstanbul’a geliyor! Gizemli hazine uzmanların ilgi odağı oldu





Kralın mezar odasından çıkan mumya ve 5 binden fazla eser, tam bir asırdır akılları kurcalıyor. Sayısız uzmanın yıllardır üzerinde çalıştığı gizemli hazine, 1960'tan bu yana tüm dünyada düzenlenen sergiler kapsamında tarih ve gizem meraklılarıyla buluşmaya devam ediyor.